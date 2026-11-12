Sonia Gandhi Book: मां पर सालों तक लगते रहे आरोप, अब प्रियंका गांधी ने तोड़ी चुप्पी, BJP को लेकर कही ये बात

Priyanka Gandhi Statement: सोनिया गांधी की किताब को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी मां के समर्थन में खुलकर बात रखी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी, आरएसएस और कई दूसरे लोगों ने सालों तक उनकी मां के बारे में झूठी बातें कहीं और कई कहानियां गढ़ीं, लेकिन सोनिया गांधी चुप रहीं। अब वह अपनी जिंदगी की कहानी खुद बता रही हैं और उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार है।