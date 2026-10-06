मिट्टी के नीचे छिपी थी 600 साल पुरानी बंदूक, खुला दक्षिण कोरिया के हथियार इतिहास का राज

वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इस हथियार का इस्तेमाल इलाके की सुरक्षा के लिए हुआ होगा। माउंट ग्यूमसियोंग योंगसान नदी के पास है। पुराने समय में इस क्षेत्र में जापानी समुद्री डाकुओं के हमलों का खतरा रहता था। इस खोज की सबसे बड़ी अहमियत इसकी उम्र और पहचान में है। इससे पहले साफ तारीख वाला सबसे पुराना राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज कोरियाई फायरआर्म 1555 का चेओन्जा चोंगटोंग माना जाता था। अगर नया ह्वांगजा ह्वाटोंग 1437 का साबित होता है, तो रिकॉर्ड 118 साल पीछे चला जाता है। और अगर यह 1377 का है, तो अंतर 178 साल तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ इसे कोरिया के सैन्य और तकनीकी इतिहास की बेहद महत्वपूर्ण खोज मान रहे हैं।