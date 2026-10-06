त्रिपक्षीय वार्ता के लिए अमेरिका की ओर देख रहा यूक्रेन, जेलेंस्की बोले- पुतिन को जंग के बजाय बातचीत की मेज पर लाए दुनिया

रूस की आक्रामकता को लेकर जेलेंस्की ने बताया कि रूस ने ड्रोन हमले का इस्तेमाल करके ब्लैक सी के तटस्थ जल क्षेत्र में मक्का ले जा रहे एक नागरिक मालवाहक जहाज को डुबो दिया। जहाज का संचालन तुर्की कर रहा था और इसके चालक दल में भारत और अजरबैजान के नागरिक शामिल थे। हमले में जहाज के कप्तान की मौत हो गई, जबकि चालक दल का एक अन्य सदस्य लापता है। इसके अलावा, खार्किव में रूस की हवाई बमबारी का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि मलबे से शव बरामद किए गए हैं और 50 से ज्यादा नागरिक घायल हुए हैं।