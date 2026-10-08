बलूच परिवारों का बड़ा आरोप – ‘पाकिस्तानी सेना की वजह से बलूचिस्तान में बढ़ी अपहरण की घटनाएं’

बलूचिस्तान (Balochistan) की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रांत में अपहरण की घटनाओं में इजाफा देखने को मिला है। ज़बरदस्ती लोगों को अगवा किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही खुजदार जिले के नाल इलाके में 32 साल के ड्राइवर मुनीर अहमद को उसके घर से अगवा कर लिया गया है। इस घटना ने बलूचिस्तान में लोगों में अपहरण को लेकर चिंता बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे एक कुछ हथियारबंद लोग मुनीर को उसके घर से ज़बरदस्ती ले गए। उसके परिवार ने इन लोगों को सरकार और सेना समर्थित 'डेथ स्क्वाड' का सदस्य बताया है। परिजनों के अनुसार अभी तक मुनीर के बारे में कोई खबर नहीं मिली है।