क्या खत्म हो सकता है अमेरिका-ईरान युद्ध? जानिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई शर्त

बता दें 2015 के परमाणु समझौते यानी JCPOA में भी ईरान को सीमित परमाणु गतिविधियों की अनुमति मिली थी। बदले में उस पर लगे कुछ प्रतिबंध हटाए गए थे। लेकिन 2018 में ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर लिया था। आज वही पुराना अविश्वास फिर सामने है। होर्मुज स्ट्रेट भी बड़ा मुद्दा है। यहां शिपिंग को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। तेल निर्यात में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन जहाजों पर हमलों की खबरें चिंता बढ़ा रही हैं।