FlyDubai फ्लाइट की घटना ने बढ़ाई टेंशन, रयानएयर-लुफ्थांसा का मालिकों ने कहा- पागल पायलटों से पूरी तरह सुरक्षा देना मुमकिन नहीं

ब्रसेल्स में एयरलाइंस फॉर यूरोप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रमुख एयरलाइन चीफ्स ने पहली बार इस पर बात की। रयानएयर के ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव माइकल ओलेरी ने साफ कहा- अगर कॉकपिट में कोई पागल आदमी बैठ जाए तो उसके लिए कानून बनाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने जोर दिया कि सुरक्षा के मानक ऊंचे हैं लेकिन पूरी तरह गारंटी देना नामुमकिन है।