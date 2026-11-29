हूतियों ने दी जेद्दा बंदरगाह पर हमले की धमकी, Photo- ChatGpt
Saudi Arabia Warning: यमन के हुती मूवमेंट ने रविवार को चेतावनी दी कि सऊदी अरब द्वारा यमन के रास ईसा बंदरगाह पर किए गए हमले के जवाब में, उनके लड़ाके जेद्दा बंदरगाह और लाल सागर तट पर स्थित अन्य सऊदी बंदरगाहों को निशाना बना सकते हैं। यह चेतावनी पश्चिमी एशिया में चल रहे व्यापक संघर्ष के बीच दोनों पक्षों के बीच बढ़ती शत्रुता के दौरान आई है।
टेलीग्राम पर जारी एक बयान में, हुती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने कहा कि इस कथित हमले के जवाब में, उनके लड़ाके जेद्दा बंदरगाह और लाल सागर तट पर मौजूद सभी सऊदी बंदरगाहों को अपना निशाना बनाएंगे।
हुती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने कहा, सऊदी अरब द्वारा रास ईसा बंदरगाह को निशाना बनाए जाने के जवाब में, हमारे लड़ाके जेद्दा बंदरगाह और लाल सागर तट पर स्थित सऊदी अरब के सभी बंदरगाहों को निशाना बनाएंगे।
उन्होंने बंदरगाहों के आसपास काम करने वाले कर्मचारियों, मजदूरों और अन्य लोगों को भी चेतावनी दी कि वे तुरंत वहां से हट जाएं और इन जगहों से दूर रहें। बयान में आगे कहा गया, हम सभी शिपिंग कंपनियों से भी अपील करते हैं कि वे अपने जहाजों को इन बंदरगाहों से तुरंत हटा लें।
धमकियों का यह ताजा दौर सऊदी अरब और हुतियों के बीच फिर से बढ़े तनाव के बीच आया है। दोनों पक्ष अब बंदरगाहों, हवाई अड्डों और ऊर्जा सुविधाओं जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं या उन्हें निशाना बनाने की धमकी दे रहे हैं।
सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने यमन में हुतियों के कब्जे वाले इलाकों में हवाई हमले तेज कर दिए हैं, जबकि हुतियों ने भी सऊदी अरब के ठिकानों पर हमले और धमकियां बढ़ा दी हैं।
यह ताजा तनाव उस दौर के बाद आया है जब 2022 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से हुए समझौते के तहत कुछ समय तक शांति बनी रही थी, लेकिन जुलाई में फिर से शत्रुता शुरू हो गई। फिर से शुरू हुई इस लड़ाई ने लाल सागर के पास सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। लाल सागर एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, और हूती गुट ने इस क्षेत्र में बंदरगाहों और शिपिंग सुविधाओं को निशाना बनाने की धमकी दी है।
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