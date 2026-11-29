हुती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने कहा, सऊदी अरब द्वारा रास ईसा बंदरगाह को निशाना बनाए जाने के जवाब में, हमारे लड़ाके जेद्दा बंदरगाह और लाल सागर तट पर स्थित सऊदी अरब के सभी बंदरगाहों को निशाना बनाएंगे।

उन्होंने बंदरगाहों के आसपास काम करने वाले कर्मचारियों, मजदूरों और अन्य लोगों को भी चेतावनी दी कि वे तुरंत वहां से हट जाएं और इन जगहों से दूर रहें। बयान में आगे कहा गया, हम सभी शिपिंग कंपनियों से भी अपील करते हैं कि वे अपने जहाजों को इन बंदरगाहों से तुरंत हटा लें।