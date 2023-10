आप घटिया आदमी हैं इसलिए आपसे हाथ नहीं मिला रहा..., कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का ऐसे हो रहा विरोध

Submitted by:

Canadian Prime Minister Justin Trudeau protest : जस्टिन ट्रूडो अपने समर्थकों से हाथ मिलाते और अभिवादन के तौर पर हाथ हिलाते नजर आ रहे हैं। एक आदमी का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ट्रूडो से वह कहता है कि वह उससे हाथ नहीं मिलाएगा। आप घटिया आदमी है। आपने पूरे देश को बर्बाद कर दिया।

you ruined canada you are a bad man: कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। एक के बाद एक इनको नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिनों भारत का विरोध करने के कारण दुनियाभर में कनाडा के पीएम ट्रूडो की फजीहत हुई। एक बार फिर जस्टिन ट्रूडो का विरोध किया जा रहा है। दरअसल, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को टोरंटो विरोध का सामना करना पड़ा। ट्रूडो अपने समर्थकों से मिल रहे थे तब एक शख्स ने कड़ा विरोध जताते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। शख्स से कनाडाई पीएम से हाथ मिलने से इनकार करते हुए कहा कि आप घटिया आदमी है। आपने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। ट्रूडो के प्रति नागरिकों का यह बर्ताव चर्चा का विषय बन रहा है।