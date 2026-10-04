हज 2027 की तैयारियों पर भारत-सऊदी की अहम बैठक, 1 लाख से ज्यादा भारतीय यात्रियों के लिए व्यवस्थाओं का लिया जायजा

India-Saudi Arabia Relations: हज 2027 की तैयारियों ने अब रफ्तार पकड़ ली है। सऊदी अरब में भारत के राजदूत विपुल ने रविवार को हज और उमरा मंत्रालय के उप मंत्री अब्दुलफत्ताह बिन सुलेमान अल-मशात से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने हज 2027 की तैयारियों और भारतीय हज मिशन के साथ आगे भी बेहतर तालमेल बनाए रखने पर चर्चा की। इसके साथ ही राजदूत ने जेद्दा एयरपोर्ट के हज टर्मिनल और हरमैन हाई स्पीड रेलवे स्टेशन का दौरा कर वहां की व्यवस्थाएं भी देखीं।