पाकिस्तान में बढ़ता जल संकट और गर्मी बनी मुसीबत, खेती बचाने के लिए कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने की जरूरत

Pakistan News: पाकिस्तान में बढ़ती गर्मी के चलते पानी की कमी हो गई है। इसका सीधा असर फसलों पर पड़ रहा है और खेती के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इससे देश में खाद्य सुरक्षा की चिंता बढ़ रही है। एक स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में बढ़ती गर्मी के कारण भूमिगत पानी के स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। पानी की कमी और मौसम में हो रहे बदलाव मिलकर पाकिस्तान में खाद्य संकट को और बढ़ा रहे हैं। देश की आबादी करीब 24 करोड़ है और यह हर साल 2.4 फीसदी की दर से बढ़ रही है। इससे खाने की जरूरत भी बढ़ रही है।