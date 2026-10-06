Iran Warning Bahrain: बहरीन को ईरान की दो टूक चेतावनी, फिर हमले के लिए हवाई क्षेत्र इस्तेमाल हुआ तो देंगे जवाब

Iran Bahrain Tensions: ईरान और बहरीन के बीच तनाव अब केवल कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं दिख रहा। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि ने बहरीन को सीधे चेताते हुए कहा है कि अगर उसकी जमीन, सैन्य ठिकानों या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल दोबारा ईरान पर हमले के लिए किया गया, तो तेहरान जवाबी कार्रवाई करेगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब खाड़ी क्षेत्र पहले से अमेरिकी-ईरानी सैन्य टकराव और हवाई सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंताओं से जूझ रहा है।