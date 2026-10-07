ISI कर रहा है बांग्लादेश के आतंकी गुटों को एकजुट, भारत में बड़े हमले करने की साजिश

आईएसआई का मानना है कि बड़े पैमाने पर काम करने के लिए इन तीनों गुटों का एकजुट होना ज़रूरी है। हालांकि तीनों आतंकी गुट एक ही कट्टरपंथी विचारधारा को मानते हैं, जिसका मकसद भारत को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन फिर भी उनमें एकता नहीं है। आईएसआई इस कमी को दूर करना चाहता है, जिससे उनकी ऑपरेशनल ताकत बढ़ सके। ये तीनों आतंकी गुट सीधे तौर पर एक-दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन एक-दूसरे के इलाकों में अपनी गतिविधियों को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते। इन तीनों गुटों में इस वजह से अक्सर मतभेद भी हुए हैं और इन मतभेदों की वजह से इन गुटों को नुकसान पहुंचा और ये अपनी ताकत नहीं बढ़ा पाएं। आईएसआई इन गुटों के बीच मतभेदों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। अगर एक भी गुट सहमत नहीं होता है, तो इससे ऑपरेशनल क्षमताओं पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा अगर कोई एक गुट भी इस विलय योजना से बाहर रहता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो अन्य गुटों के कामकाज में बाधा डालेगा।