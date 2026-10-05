Makkah Agreement: रियाद में आज मक्का समझौते की अग्निपरीक्षा, पाकिस्तान-सऊदी-तुर्किये की बैठक में बनेगी नई रणनीति

SPDC Meeting: रियाद में 5 अक्टूबर को होने वाली रणनीतिक बैठक ऐसे समय हो रही है, जब पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति लगातार पेचीदा बनी हुई है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के शीर्ष राजनयिक तथा रक्षा अधिकारी पहली बार नहीं, बल्कि तेजी से विकसित हो रहे सुरक्षा ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए फिर एक साथ बैठ रहे हैं। यही वजह है कि मक्का समझौते के तहत बनी Strategic Political and Defence Committee (SPDC) की यह बैठक महज समीक्षा नहीं, बल्कि गठबंधन की दिशा तय करने वाला अहम पड़ाव बन गई है।