Yemen Houthis Crisis: हूतियों के खिलाफ यमन ने मांगी अंतरराष्ट्रीय मदद, विदेश मंत्री ने दुनिया से की निर्णायक समर्थन की अपील

International Support Yemen: यमन में लंबे समय से थमी जंग एक बार फिर बड़े क्षेत्रीय संकट की ओर बढ़ती दिख रही है। हूती लड़ाकों की बढ़ती सैन्य गतिविधियों और लाल सागर के आसपास अस्थिरता के बीच यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने बाहरी दुनिया से निर्णायक सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री अफरा अल-जुबा का कहना है कि यह लड़ाई अब केवल यमन की आंतरिक समस्या नहीं रही, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय हितों से भी जुड़ गई है।