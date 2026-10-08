अमेरिका को होने लगी ‘ग्लोबल एनर्जी’ की चिंता! होर्मुज संकट के बीच US सेक्रेटरी ने दी चेतावनी

एथेंस में ग्रीस के विदेश मंत्री जियोर्जोस गेरापेट्राइटिस के साथ प्रेस ब्रीफिंग में रुबियो ने कहा कि दुनिया किसी एक क्षेत्र से आने वाली ऊर्जा पर ज्यादा निर्भर नहीं रह सकती। उनके मुताबिक, अगर किसी एक इलाके से एनर्जी फ्लो रुकता है, तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। रुबियो ने साफ कहा कि एनर्जी सिक्योरिटी सीधे नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी है। इसलिए देशों को सप्लाई के वैकल्पिक रास्ते तैयार करने होंगे।