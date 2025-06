ये हैं अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन बिताने वाले 7 सितारे, इनके बारे में यहां पढ़िए रोचक जानकारी

Astronauts with Longest Time in Space: नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के कुछ खास अंतरिक्ष यात्रियों ने हजारों दिन अंतरिक्ष में बिता कर रिकॉर्ड बनाए हैं।

Astronauts with Longest Time in Space: पिछले कई दशकों में नासा (NASA )के अंतरिक्ष यात्रियों (Astronauts with Longest Time in Space) ने हजारों दिन अंतरिक्ष में बिताए (Longest time in space astronauts )हैं, जिससे मानव की सहनशक्ति, अन्वेषण और विज्ञान की सीमाएं और भी आगे बढ़ी हैं। ये अंतरिक्ष यात्री अक्सर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर लंबे मिशनों का हिस्सा होते हैं, जहां वे मानव स्वास्थ्य, अंतरिक्ष प्रणालियों और गहरे अंतरिक्ष में रहने की क्षमता पर शोध करते हैं। हाल ही में चार सदस्यीय Axiom-4 मिशन के तहत अंतरिक्ष की ओर रवाना हुए दल में नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री पेगी ए. व्हिटसन भी शामिल हैं, जिनके नाम अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिन बिताने का रिकॉर्ड (NASA astronaut records) दर्ज है।