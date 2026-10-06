डोनाल्ड ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला, 65 साल बाद फायरिंग स्क्वाड से सजा-ए-मौत, कौन है सजा पाने वाला निदाल हसन?

अमेरिका में जन्मे फिलिस्तीनी मूल के मुस्लिम हसन ने 5 नवंबर 2009 को फोर्ट हुड के एक मेडिकल भवन में गोलीबारी शुरू की थी। यह अड्डा इराक और अफगानिस्तान भेजे जाने वाले अमेरिकी सैनिकों की तैयारी का एक प्रमुख केंद्र था। मरने वालों में 12 सैनिक और एक आम नागरिक थे, जबकि करीब 30 लोग घायल हुए। जवाबी कार्रवाई में स्थानीय नागरिक पुलिस अधिकारियों ने हसन को गोली मारी, जिससे वह आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो गया।