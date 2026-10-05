Russia Pneumonic Plague: रूस बोला-‘प्लेग नहीं’, फिर 197 लोग क्यों निगरानी में? साइबेरिया की मौत ने खड़े किए बड़े सवाल

Russia Plague Scare: रूस के इरकुत्स्क इलाके में एक लैब कर्मचारी की संदिग्ध संक्रमण से मौत ने स्वास्थ्य एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। करीब 200 लोगों को मेडिकल निगरानी में रखा गया है, लेकिन रूसी अधिकारियों ने अब तक मौत को न्यूमोनिक प्लेग से हुई मौत के तौर पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सरकारी एजेंसियां इसे फिलहाल अज्ञात कारणों वाली निमोनिया और विशेष रूप से खतरनाक संक्रमण की आशंका से जोड़ रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल बीमारी की पहचान को लेकर बना हुआ है।