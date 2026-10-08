यूक्रेन युद्ध अब खतरनाक मोड़ पर, अमेरिका ने दी नई चेतावनी, कहा- यह जंग अब जंग नाटो देशों तक फैल सकती है

रूबियो ने साफ कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध खतरनाक गतिरोध पर अटक गया है। दोनों तरफ से ड्रोन हमले बढ़ रहे हैं। ये हमले अब सिर्फ सीमा पर नहीं रुकते। ऊर्जा प्लांट, रिफाइनरी, बंदरगाह, तेल और अनाज ले जाने वाले जहाज, ई-कॉमर्स गोदाम और हाल ही में डेटा सेंटर तक निशाने पर आ रहे हैं।