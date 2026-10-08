रूसी लैब कर्मचारी की मौत पर WHO की नजर, प्लेग की आशंका पर रूस से मांगे जवाब

यूरोन्यूज के हवाले से खबर है कि रूस की स्वास्थ्य निगरानी संस्था रोस्पोट्रेबनाडज़ोर ने बताया कि 28 वर्षीय लैब असिस्टेंट दारिया शिपिलोवा के नमूनों में उनके काम से जुड़े किसी सूक्ष्मजीव के अंश नहीं मिले। संस्था के अनुसार संस्थान में रोगाणुओं से जुड़ी किसी दुर्घटना का भी पता नहीं चला। शिपिलोवा की मौत 2 अक्टूबर को गंभीर निमोनिया के बाद हुई थी। पहले की कुछ रिपोर्टों में, जो क्षेत्रीय सुरक्षा एजेंसियों के करीबी अनाम सूत्रों पर आधारित थीं, आशंका जताई गई थी कि लैब में एक टेस्ट ट्यूब टूटने से उन्हें प्लेग हुआ होगा।