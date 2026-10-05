अजमेर में बेसहारा हुए दो नन्हे बच्चे, पिता की मौत के बाद मां ने भी खोई सुध-बुध; मदद के लिए आगे आया समाज

अजमेर. गेगल थाना क्षेत्र के गुढ़ा गांव में धारासिंह रावत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद परिवार पर अचानक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पीछे पांच और चार साल के दो छोटे बच्चे और उनकी मानसिक रूप से अस्वस्थ मां रह गई हैं। परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाले धारासिंह के नहीं रहने से दोनों बच्चों के पालन-पोषण और भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। ऐसे मुश्किल समय में ग्रामीणों, रावत समाज और प्रशासन ने परिवार की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है।