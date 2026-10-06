दोस्तों के साथ राजस्थान घूमने आया था, एक महीने बाद पुष्कर की पहाड़ी पर मिला हरियाणा के युवक का शव

अजमेर। पुष्कर की सावित्री पहाड़ी की झाडि़यों में सोमवार दोपहर हरियाणा के जीन्द जिले के नरवान तहसील के उजियाना गांव निवासी संदीप जाट (32) का शव मिला है। परिजनों की शिनाख्त के बाद पुलिस ने शव को पुष्कर चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। मंगलवार को कानूनी कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। सहायक उपनिरीक्षक कमलेश मीणा ने बताया कि संदीप पांच सितम्बर को अपने दोस्तों के साथ पुष्कर आकर जाट विश्राम स्थली में ठहरा था। 6 सितम्बर को इसके साथी चाय पीने निकल गए। इसी बीच संदीप जाट भी कमरे से निकल गया। उसके दोस्तों को लौटने पर कमरे में नहीं मिलने पर उसकी तलाश की। सूचना देने पर चचेरे भाई रोशन लाल ने पुष्कर आकर गुमशुदगी दर्ज कराई।