जयपुर के 53 साल के शख्स ने महिला के चक्कर में लुटा दी जिंदगीभर की कमाई, ऐसा फंसा कि 2 करोड़ से ज्यादा गंवाए

जयपुर. फेसबुक पर दोस्ती हुई तो भरोसा बढ़ाने के लिए कंपनी दिखाई गई, दस्तावेज भेजे गए और वीडियो कॉल पर फैक्टरी का 'लाइव दर्शन' भी करा दिया गया। 53 वर्षीय व्यक्ति को लगा कि कपड़ा निर्यात का कारोबार हाथ लग गया है। छह माह में रकम दोगुनी करने के लालच में उसने एक-दो बार नहीं, करीब दस माह तक अलग-अलग बैंक खातों में पैसा भेजा। रकम बढ़ते-बढ़ते 2.12 करोड़ रुपए हो गई। इसके बाद भी ठगी का लालच खत्म नहीं हुआ। करीब दस माह बाद जब महिला ने 12 लाख रुपए और मांगे तथा पीड़ित ने भुगतान से इनकार कर दिया तो उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया गया। तब समझ आया कि फेसबुक की दोस्ती, कंपनी के कागज और फैक्टरी की वीडियो कॉल... सब ठगी के लिए भरोसा जीतने की पटकथा थी। इसके बाद ठगी का खुलासा हुआ और सोमवार को मामला दर्ज किया गया है।