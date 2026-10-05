राजस्थान के अजमेर में बनेगा बागेश्वर धाम का भव्य मठ-मंदिर, 150 करोड़ होंगे खर्च; एक लाख श्रद्धालुओं के लिए होगी व्यवस्था

पुष्कर के नए मेला मैदान में 23 से 25 फरवरी 2026 तक तीन दिवसीय हनुमंत कथा व दरबार लगाने के दौरान बागेश्वर धाम उपासक आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के समक्ष पुष्कर में भी बागेश्वर धाम का मठ व मंदिर बनाने की मांग उठी थी। श्री श्याम सनातन सेवा समिति के अधीन इस वृहद योजना को मूर्त रूप देने की कवायद शुरू कर दी गई है। पुष्कर में एक विशाल भू-भाग पर गौशाला निर्माण करने के लिए जमीन आवंटन कराने के बाद वहीं पर बागेश्वर धाम का मंदिर, मठ बनाना प्रस्तावित किया गया है। हालांकि इसकी पुष्टि जमीन आवंटन के बाद ही होगी लेकिन तैयारियों को लेकर मिली जानकारी के अनुसार इस योजना में एक लाख श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था के साथ-साथ करीब 50 हजार श्रद्धालुओं के लिए अन्नपूर्णा भंडारा संचालन करने पर विशेष फोकस रहेगा। गौशाला भी बनाई जाएगी।