अलवर में CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, कांग्रेस ने निकाला विरोध मार्च

कांग्रेस की ओर से निकाले गए इस विरोध मार्च में मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग उठाई गई। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराया। शहीद स्मारक पर कार्यकर्ताओं के एकत्र होने के बाद मार्च के रूप में नगर निगम तक पैदल जाने का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जितेंद्र सिंह, मुरारीलाल मीणा सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने माल्यार्पण किया।