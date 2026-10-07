अलवर में CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, कांग्रेस ने निकाला विरोध मार्च

अलवर में कांग्रेस (Congress) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध मार्च निकाला। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। शहीद स्मारक पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा। यहां से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च शुरू किया। मार्च में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी शामिल हुए।
कांग्रेस की ओर से निकाले गए इस विरोध मार्च में मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग उठाई गई। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराया। शहीद स्मारक पर कार्यकर्ताओं के एकत्र होने के बाद मार्च के रूप में नगर निगम तक पैदल जाने का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जितेंद्र सिंह, मुरारीलाल मीणा सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने माल्यार्पण किया।
विरोध मार्च के लिए शहीद स्मारक पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला रहा। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) की मौजूदगी भी रही। दोनों नेता विरोध मार्च में शामिल हुए।
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