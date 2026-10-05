यूथ कांग्रेस चुनाव परिणाम: परमीत छिल्लर बने अलवर जिलाध्यक्ष, सद्दाम हुसैन प्रदेश महासचिव

राजस्थान में यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष समेत जिला और विधानसभा स्तर के पदों के लिए मतदान हुआ था। प्रदेश अध्यक्ष पद के परिणाम में अभिषेक चौधरी को सबसे ज्यादा 6.15 लाख वोट मिले हैं, जबकि अनिल चोपड़ा को 5.45 लाख और राजकुमार परसवाल को 1.95 लाख वोट मिले। संगठन की प्रक्रिया के तहत प्रदेश अध्यक्ष पद पर अंतिम घोषणा के लिए आगे की प्रक्रिया भी निर्धारित है।