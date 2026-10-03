राजस्थान सरकार के मंत्री की गाड़ी के पीछे दौड़े अलवर मेयर के पति, फिर भी नहीं रुके; आखिर इतनी नाराजगी क्यों?

दावा किया जा रहा है कि वन राज्यमंत्री संजय शर्मा के पहुंचने से पहले ही मेयर सुमनलता अग्रवाल और आयुक्त लक्ष्मीकांत कटारा ने अनुकंपा नियुक्ति के प्रमाण पत्र व सफाई कर्मियों को प्रशंसा पत्र बांट दिए। जब मंत्री संजय शर्मा वहां पहुंचे, तो कार्यक्रम की अधिकतर औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थीं। इससे नाराज मंत्री संजय शर्मा वहां गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रवाना होने लगे। अलवर मेयर के पति अजय अग्रवाल उन्हें रोकने के लिए गाड़ी के पीछे दौड़े। गाड़ी के शीशे को नॉक किया, लेकिन न गाड़ी रुकी और न उसका शीशा खुला। यह नजारा देख वहां मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ गए। तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई, क्योंकि मेयर व मंत्री दोनों ही एक ही राजनीतिक दल यानि भाजपा से जुड़े है।