अलवर में स्कूटी में लगी आग, नंगली सर्किल पर मची अफरा-तफरी

करीब 15 मिनट बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक स्कूटी पूरी तरह जल चुकी थी। आग इतनी तेज थी कि वाहन में केवल चेसिस (Chassis) ही बच पाया। घटना के दौरान अलवर नंगली सर्किल पर काफी संख्या में लोग जमा हो गए। अचानक आग लगने से कुछ समय के लिए मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। हालांकि घटना में किसी व्यक्ति के झुलसने या घायल होने की जानकारी सामने नहीं आई है। स्कूटी में आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका।