Alwar: अलवर में सेवा ज्योति यात्रा; PM मोदी के 25 साल पूरे होने पर यात्रा का आयोजन, कांग्रेस पर साधा निशाना

कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस (Congress) पर भी निशाना साधा गया। भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हुए बदलावों और विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कांग्रेस की नीतियों और उसके राजनीतिक रुख पर सवाल उठाए। नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को विकसित भारत (Viksit Bharat) के लक्ष्य की ओर आगे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है।