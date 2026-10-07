Alwar: अलवर में सेवा ज्योति यात्रा; PM मोदी के 25 साल पूरे होने पर यात्रा का आयोजन, कांग्रेस पर साधा निशाना

अलवर में सेवा ज्योति यात्रा (फोटो - पत्रिका)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल की सेवा यात्रा के उपलक्ष्य में अलवर में भाजपा (BJP) की ओर से सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पद्मश्री गफरूदीन ने दीप प्रज्वलित कर की। इसके बाद यात्रा आगे बढ़ी। वन मंत्री संजय शर्मा हाथ में मशाल लेकर यात्रा में शामिल हुए। कार्यक्रम में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
सेवा ज्योति यात्रा (Seva Jyoti Yatra) के तहत अलवर में विकसित भारत संकल्प सभा (Viksit Bharat Sankalp Sabha) का भी आयोजन हुआ। सभा को वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन और सेवा कार्यों को लेकर वक्ताओं ने अपनी बात रखी।
वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 25 वर्षों की सेवा, समर्पण और राष्ट्रहित के संकल्प की यात्रा पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधान सेवक तक नरेंद्र मोदी का सार्वजनिक जीवन राष्ट्र सेवा के संकल्प को समर्पित रहा है।
कार्यक्रम में मोदी के राजनीतिक सफर और सरकार की ओर से किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया। भाजपा नेताओं ने कहा कि उनकी सेवा यात्रा ने राजनीति को जनसेवा और जन विश्वास को राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है।
संजय शर्मा ने कहा कि अलवर की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 25 साल की सेवा यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी गईं। उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वस्थ, दीर्घायु और राष्ट्रसेवा के लिए लगातार सक्रिय रहने की कामना की।
कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस (Congress) पर भी निशाना साधा गया। भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हुए बदलावों और विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कांग्रेस की नीतियों और उसके राजनीतिक रुख पर सवाल उठाए। नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को विकसित भारत (Viksit Bharat) के लक्ष्य की ओर आगे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है।
सेवा ज्योति यात्रा और विकसित भारत संकल्प सभा में भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन, सेवा और राष्ट्रहित के संकल्प को जनता तक पहुंचाने का संदेश दिया गया।
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