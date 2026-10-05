नीमराणा: जंगल में पेड़ पर लटका मिला व्यक्ति का शव

पुलिस ने घटनास्थल से संबंधित जानकारी जुटाने के साथ मामले की परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। बाबा ज्ञानी नाथ आश्रम की ओर जाने वाले रास्ते पर सरकारी कॉलेज के पीछे जंगल में यह घटना सामने आने से इलाके में चर्चा रही। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मामले की जांच जारी है और पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं को देख रही है।