नीमराणा: जंगल में पेड़ पर लटका मिला व्यक्ति का शव

मृतक की फाइल फोटो
नीमराणा में शव मिलने (Dead Body Found) का मामला सामने आया है। कस्बे से बाबा ज्ञानी नाथ आश्रम (Baba Gyani Nath Ashram) की ओर जाने वाले रास्ते पर सरकारी कॉलेज के पीछे जंगल में सोमवार सुबह एक व्यक्ति का शव पेड़ पर लटका मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की।
पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 40 वर्षीय आलम (Alam) पुत्र फौजराम बंजारा के रूप में हुई है। वह मूल रूप से अनंतपुरा, आनंदपुर जिला कोटा का रहने वाला था और फिलहाल नीमराणा में रह रहा था। सुबह करीब सात बजे परिजनों को जंगल में पेड़ पर एक व्यक्ति के लटके होने की सूचना मिली थी। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे तो आलम का शव पेड़ पर लटका मिला।
सूचना के बाद नीमराणा पुलिस (Neemrana Police) भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मौके की जानकारी जुटाने के बाद शव को नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
पुलिस के अनुसार आलम शराब का आदी था। उसके परिवार में दो बेटे मुकेश और अनिल हैं, जो मजदूरी करते हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद दोनों सहित अन्य परिजन मौके पर पहुंचे। शव मिलने से परिवार में शोक का माहौल हो गया। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज (Police Case Registered) कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस फिलहाल घटना के कारणों की जांच कर रही है। जंगल में व्यक्ति का शव मिलने की सूचना के बाद आसपास के क्षेत्र में भी लोगों की भीड़ जमा हो गई थी।
पुलिस ने घटनास्थल से संबंधित जानकारी जुटाने के साथ मामले की परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। बाबा ज्ञानी नाथ आश्रम की ओर जाने वाले रास्ते पर सरकारी कॉलेज के पीछे जंगल में यह घटना सामने आने से इलाके में चर्चा रही। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मामले की जांच जारी है और पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं को देख रही है।
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