नीमराणा में सड़क हादसा: 2 बाइकों की भिड़ंत, युवक की मौत; चार घायल

नीमराणा में बाइक हादसा, युवक की मौत (फोटो - पत्रिका)
नीमराणा में देर रात एक बड़ा सड़क हादसा (Road Accident) हो गया। मोहलड़िया हाईवे पर आशियाना आंगन के समीप दो बाइकों (Bikes) की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में बीचपुरी निवासी युवक योगेश की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई।
जानकारी के अनुसार, मोहलड़िया हाईवे पर दोनों बाइकें आमने-सामने से आ रही थीं। इसी दौरान रास्ते में एक राहगीर को बचाने के प्रयास में दोनों बाइकें आपस में टकरा गईं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीचपुरी निवासी योगेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को संभाला और पुलिस को सूचना दी।
इस सड़क दुर्घटना (Road Accident) में कुल चार लोग घायल हुए हैं। घायलों में दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर हालत को देखते हुए दोनों घायलों को उपचार के लिए जयपुर (Jaipur) रेफर किया गया है। वहीं, एक अन्य घायल को बेहतर उपचार के लिए बहरोड़ (Behror) रेफर किया गया। हादसे में घायल महिला सोनी देवी का उपचार नीमराणा के सोनी देवी अस्पताल में चल रहा है।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और हादसे से जुड़े लोगों से जानकारी जुटाई। मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।
हादसे के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। फिलहाल दुर्घटना की पूरी परिस्थितियों की जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि राहगीर को बचाने के दौरान दोनों बाइकें किस तरह आमने-सामने आ गईं।
देर रात हुए इस हादसे ने एक बार फिर हाईवे पर सड़क सुरक्षा (Road Safety) को लेकर चिंता बढ़ा दी है। तेज रफ्तार, अचानक सामने आने वाले राहगीर और वाहनों के बीच पर्याप्त दूरी नहीं रहने जैसी स्थितियां हादसे का कारण बन सकती हैं। हालांकि, इस मामले में वास्तविक कारण पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग