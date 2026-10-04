नीमराणा में सड़क हादसा: 2 बाइकों की भिड़ंत, युवक की मौत; चार घायल

हादसे के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। फिलहाल दुर्घटना की पूरी परिस्थितियों की जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि राहगीर को बचाने के दौरान दोनों बाइकें किस तरह आमने-सामने आ गईं।



देर रात हुए इस हादसे ने एक बार फिर हाईवे पर सड़क सुरक्षा (Road Safety) को लेकर चिंता बढ़ा दी है। तेज रफ्तार, अचानक सामने आने वाले राहगीर और वाहनों के बीच पर्याप्त दूरी नहीं रहने जैसी स्थितियां हादसे का कारण बन सकती हैं। हालांकि, इस मामले में वास्तविक कारण पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।