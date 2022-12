हैलो! मैं KBC से बोल रहा हूं, आपकी 25 लाख की लॉटरी लगी है, रोजगार सहायक के चले गए 4 लाख

KBC: कौन बनेगा करोड़पति (Kaun Banega Crorepati) में लॉटरी लगने की बात सुनकर रोजगार सहायक आ गया अज्ञात शख्स के झांसे में, 25 लाख रुपए पाने के चक्कर में घर से व कर्ज लेकर दे दिए 4 लाख रुपए

Swindle in the name of KBC