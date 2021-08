Afghanistan Crisis: अमरीकी सैनिकों की वापसी के साथ ही भारत ने तालिबान से शुरू की बातचीत

काबुल। अफगानिस्तान (Afghanistan) पर तालिबान का कब्जा करने के बाद से पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ गई है। वहीं, तालिबान को मान्यता देने या नहीं देने को लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई है। इस बीच, मंगलवार तड़के अमरीकी सैनिकों का आखिरी ग्रुप भी अफगानिस्तान छोड़कर (American Troops Left Afghanistan) निकल गया। इसके बाद भारत ने तालिबान के साथ ऑपचारिक बातचीत शुरू कर दी है।

भारतीय विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) ने जानकारी देते हुए बताया है कि कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल की मंगलवार को दोहा में तालिबानी नेताओं से मुलाकात हुई है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, "मंगलवार को भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कतर की राजधानी दोहा स्थित तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनकजई से मुलाकात की। यह मुलाकात तालिबान के अनुरोध पर दोहा स्थित भारतीय दूतावास में हुई।"

बयान के अनुसार, अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी और सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई है। बैठक में भारत आने वाले अफगानिस्तान के अल्पसंख्यककों व अन्य समुदायों के लोगों के मुद्दे पर चर्चा हुई। इधर अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंटन ने एक बयान में कहा कि अमरीका कतर की राजधानी दोहा से ही अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर नजर रखेगा।

