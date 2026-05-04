Numerology Secrets: कंजूसी नहीं, समझदारी, इस मूलांक वाले लोग पैसा खर्च करने में रखते हैं सख्त कंट्रोल

Numerology Secrets:अंक ज्योतिष के अनुसार हर मूलांक व्यक्ति की सोच, आदतों और जीवनशैली पर गहरा प्रभाव डालता है, खासकर पैसों के मामले में। कुछ मूलांक ऐसे होते हैं जो फिजूलखर्ची से दूर रहते हैं और हर खर्च से पहले कई बार सोच-विचार करते हैं। इन्हें कंजूस कहना गलत होगा, क्योंकि असल में ये लोग बेहद समझदारी से अपने धन का उपयोग करना जानते हैं। मूलांक 4 और 8 वाले लोग खास तौर पर पैसों को लेकर सजग और अनुशासित माने जाते हैं। ये लोग निवेश हो या खर्च, हर फैसले में संतुलन और दूरदर्शिता रखते हैं, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है।