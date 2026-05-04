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Numerology Secrets: कंजूसी नहीं, समझदारी, इस मूलांक वाले लोग पैसा खर्च करने में रखते हैं सख्त कंट्रोल

Numerology Secrets: अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 4 और 8 वाले लोग पैसों के मामले में बेहद सतर्क और समझदार होते हैं, जो हर खर्च से पहले सोच-विचार करते हैं। ये लोग फिजूलखर्ची से दूर रहकर अपने धन का सही उपयोग करते हैं और इसी आदत से आर्थिक रूप से मजबूत बने रहते हैं।

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भारत

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MEGHA ROY

May 04, 2026

ank jyotish secrets

Ank jyotish secrets hindi|Chatgpt

Numerology Secrets:अंक ज्योतिष के अनुसार हर मूलांक व्यक्ति की सोच, आदतों और जीवनशैली पर गहरा प्रभाव डालता है, खासकर पैसों के मामले में। कुछ मूलांक ऐसे होते हैं जो फिजूलखर्ची से दूर रहते हैं और हर खर्च से पहले कई बार सोच-विचार करते हैं। इन्हें कंजूस कहना गलत होगा, क्योंकि असल में ये लोग बेहद समझदारी से अपने धन का उपयोग करना जानते हैं। मूलांक 4 और 8 वाले लोग खास तौर पर पैसों को लेकर सजग और अनुशासित माने जाते हैं। ये लोग निवेश हो या खर्च, हर फैसले में संतुलन और दूरदर्शिता रखते हैं, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है।

मूलांक 4

मूलांक 4 (4, 13, 22, 31 को जन्मे लोग) पर राहु का प्रभाव माना जाता है, जो इन्हें थोड़ा रहस्यमयी और गहराई से सोचने वाला बनाता है। पैसों के मामले में ये लोग बेहद सतर्क रहते हैं। इनके लिए खर्च करना कोई आदत नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी जैसा होता है।

ये लोग बिना जरूरत पैसा खर्च करने से बचते हैं और हर छोटी-बड़ी चीज को सोच-समझकर खरीदते हैं। कई बार तो खुद पर खर्च करने में भी झिझक महसूस करते हैं। यही कारण है कि ये धीरे-धीरे अच्छी बचत कर लेते हैं।

मूलांक 8

मूलांक 8 (8, 17, 26 को जन्मे लोग) पर शनि देव का प्रभाव माना जाता है। शनि की तरह ये लोग भी गंभीर, जिम्मेदार और अनुशासित होते हैं। पैसों के मामले में ये बिल्कुल स्पष्ट सोच रखते हैं, जहां जरूरत हो, वहीं खर्च करें।ये लोग दिखावे से दूर रहते हैं और फिजूलखर्ची को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर कोई इन्हें बेवजह खर्च करने के लिए कहे, तो ये साफ मना कर देते हैं। यही आदत इन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है।

समझदारी से बनती है आर्थिक मजबूती

मूलांक 4 और 8 दोनों ही लोग पैसों को लेकर बेहद समझदार होते हैं। ये जानते हैं कि पैसा बचाना ही भविष्य को सुरक्षित बनाता है। हालांकि, इन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि जरूरत से ज्यादा सख्ती रिश्तों और खुशियों को प्रभावित कर सकती है। सही मायनों में ये लोग “स्मार्ट मैनेजर” होते हैं, जो अपने संसाधनों का सही उपयोग करना जानते हैं।

लकी गॉड और शुभ संकेत

मूलांक 4 के लिए भगवान गणेश की पूजा शुभ मानी जाती है, जो बुद्धि और संतुलन देते हैं। वहीं मूलांक 8 के लिए शनि देव की उपासना लाभकारी होती है, जो कर्म और न्याय का मार्ग दिखाते हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Updated on:

04 May 2026 11:58 am

Published on:

04 May 2026 11:57 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Numerology Secrets: कंजूसी नहीं, समझदारी, इस मूलांक वाले लोग पैसा खर्च करने में रखते हैं सख्त कंट्रोल

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