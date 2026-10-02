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Baran Accident: NH-27 पर भीषण सड़क हादसा, पार्सल वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर हुई मौत

बारां जिले में NH-27 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। भंवरगढ़ थाना क्षेत्र में रामपुरिया गांव से पहले अज्ञात पार्सल वाहन ने दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के बरबन निवासी रामस्वरूप धाकड़ के रूप में हुई है।
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बारां

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Kamal Mishra

Oct 02, 2026

Baran Accident

Baran Accident: हादसे के बाद मौके पर पड़ी मृतक की बाइक (फोटो-पत्रिका)

बारां। राजस्थान के बारां जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर शुक्रवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। भंवरगढ़ थाना क्षेत्र में रामपुरिया गांव से पहले एक अज्ञात पार्सल वाहन की टक्कर से दुपहिया वाहन सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।

पुलिस से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर रामपुरिया गांव से पहले हुआ। बताया जा रहा है कि एक अज्ञात पार्सल ट्रक ने दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया।

मृतक मध्य प्रदेश निवासी

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के बरबन गांव निवासी रामस्वरूप धाकड़ के रूप में होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि हादसे की परिस्थितियों और टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान को लेकर पुलिस की जांच जारी है।

हादसे के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर किशनगंज चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। परिजनों के पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

पुलिस जांच में जुटी

भंवरगढ़ पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अज्ञात पार्सल वाहन और उसके चालक की पहचान करने का प्रयास कर रही है। हादसा किस परिस्थिति में हुआ और टक्कर के बाद वाहन किस दिशा में गया, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस घटनास्थल के आसपास उपलब्ध साक्ष्यों और अन्य संभावित सुरागों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है।

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Updated on:

02 Oct 2026 06:01 pm

Published on:

02 Oct 2026 06:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Baran Accident: NH-27 पर भीषण सड़क हादसा, पार्सल वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर हुई मौत

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