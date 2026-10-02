Baran Accident: NH-27 पर भीषण सड़क हादसा, पार्सल वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर हुई मौत

बारां। राजस्थान के बारां जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर शुक्रवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। भंवरगढ़ थाना क्षेत्र में रामपुरिया गांव से पहले एक अज्ञात पार्सल वाहन की टक्कर से दुपहिया वाहन सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।