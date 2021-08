ड्राइविंस लाइसेंस के लिए करना पड़ेगा लंबा इंतेजार, बढ़ गई है वेटिंग

बरेली. Driving License Waiting Time changes in Bareilly. उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License Apply) की प्रक्रिया को पूरी तरह लागू कर दिया है। आवेदक अब घर बैठे लाइसेंस (Driving License from home online) के लिए टेस्ट भी दे सकते हैं। लेकिन सभी जिले इतने किस्मत वाले कहां। बरेली में सुविधा तो पहुंची नहीं, ऊपर से उन्हें लंबी-लंबी वेटिंग (Driving License Waiting Time) मिल रही है। आवेदक को नया ड्राइविंग लाइसेंस (New Driving License) बनवाने, लाइसेंस रिन्यू (Driving License Renewal) करवाने और डिप्लीकेट लाइसेंस (Dulicate Driving License) बनवाने के लिए चार से पांच महीनों का इंतजार करना पड़ रहा है। पहले यह तीन माह से कम थी।

स्लॉट्स में आई कमी-

दरअसल कोरोना के कारण प्रतिदिन स्लॉट्स में कमी आई है। आंकड़ो के मुताबिक नए लाइसेंस के लिए पूर्व में जहां 300 स्लॉट्स होते थे, वहीं अब केवल 250 स्लॉट्स हैं। डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भी पहले 300 स्लॉट्स की व्यवस्था थी। अब यह भी 250 तक आ गए हैं। कमोबेश रिन्युवल के लिए भी स्थिति बराबर है।

दलालों की मदद लेने के मजबूर-

इसके चलते बरेली में करीब 12000 आवेदकों को लंबी वेटिंग का इंतेजार करना पड़ रहा है। यही कारण है कि आवेदक को मजबूर होकर दलालों का सहारा बनना पड़ रहा है। इससे कम समय में घर बैठे उनका काम हो जा रहा है।

मुख्यालय को लिखा गया पत्र-

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मनोज सिंह का कहना है कि मुख्यालय से स्लॉट्स में कमी किए जाने के लिए वेटिंग बढ़ गई है। इसी को लेकर मुख्यालय को पत्र लिखा गया है। वहां से जैसे ही आदेश आता है, स्लॉट्स बढ़ा दिए जाएंगे, जिससे आवेदकों की समस्या का समाधान हो।