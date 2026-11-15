MP के इन आदिवासी वीरों से कांपती थी अंग्रेजी हुकूमत, धोखे से पकड़कर भेजा था कालापानी

रीवा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. एसएन यादव के अनुसार, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निमाड़ में एक भील क्रांतिकारी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ मोर्चा खोला था। उसे निमाड़ का रॉबिनहुड कहा जाता है। माता सुरसी बाई से उसे ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष की प्रेरणा मिली थी। बड़वानी रियासत ने गोई घाटी में शांति व्यवस्था के लिए उसे 50 धनुर्धारी सेवकों की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके बदले 38 रुपए मासिक मानदेय मिलता था। उसके पास न आधुनिक हथियार थे और न बड़ी सेना। तीर-कमान, भाले और जंगलों की भौगोलिक जानकारी के सहारे वह छापामार युद्ध शैली अपनाकर अंग्रेजी टुकड़ियों को चुनौती देता रहा।