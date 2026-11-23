पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक संदीप की शादी करीब 15 साल पहले हुई थी। दोनों के दो बच्चे हैं। संदीप हरदा में काम करता था, इसीलिए घर से बाहर रहता था। संदीप की पत्नी सागर के गांव के ही रहने वाले ओमप्रकाश यादव से संबंध बन गए थे। इस बात की भनक संदीप को लग चुकी थी, इसलिए वो अक्सर सागर से विवाद करता था। 20 नवंबर की रात भी शराब के नशे में संदीप पत्नी सागर से विवाद कर रहा था। इसी दौरान पत्नी ने उसे धक्का दे दिया जिसके कारण उसका सिर दीवार में लगा, इसके बाद पत्नी ने गला घोंटकर पति की हत्या कर दी। पति की हत्या करने के बाद आरोपी पत्नी ने प्रेमी ओमप्रकाश को बुलाया और फिर दोनों ने ताकू मिलिट्री रेंज के जंगल में नाले के पास ले गए और रेत में दफना दिया। इसके बाद सागर शाहपुर थाने पहुंची और पति की गुमशुदगी दर्ज करा दी।