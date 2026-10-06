Bharatpur : ब्रज के विरक्त संत रमेश बाबा का निधन, …जब बाबा के फैसले से केंद्र से लेकर वसुंधरा सरकार तक हिल गई थी

19 वर्ष तक ब्रज के पर्वतों के संरक्षण की लड़ाई लड़ने वाले ब्रज के विरक्त संत पद्मश्री रमेश बाबा का मंगलवार को निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे और काफी समय से बीमार थे। उन्होंने उत्तरप्रदेश के बरसाना के मान मंदिर में अंतिम सांस ली। रमेश बाबा ने अपना पूरा जीवन गौ और पर्यावरण सेवा में लगाया। रमेश बाबा का जन्म 1938 में प्रयागराज में हुआ था। 1954 में वह 16 वर्ष की आयु में बरसाना आ गए। यहां वह राधारानी मंदिर में मृदंग बजाते थे। इस दौरान उन्होंने बरसाने में ही ब्रह्मांचल पर्वत पर मान मंदिर आश्रम बनाया और ठाकुर मान बिहारी की सेवा की। रमेश बाबा ने पर्यावरण संरक्षण के लिए गहवरवन में काटे जा रहे पेड़ों के विरोध में अभियान चलाया। उन्होंने यहां बरसाना से लेकर राजस्थान के पहाड़ों पर हो रहे अवैध खनन के विरुद्ध आंदोलन किया। उनकी पहल ही थी कि वर्ष 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने ब्रज की पहाड़ियों पर खनन बंद करने का आदेश दिया।