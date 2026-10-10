मानसिक रोगों की चपेट में आया मध्यप्रदेश, 14 प्रतिशत आबादी डिप्रेशन और फोबिया की हुई शिकार

Depression : मध्यप्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। राजधानी भोपाल सहित पूरा प्रदेश मानसिक रोगों की चपेट में आ गया। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, मध्यप्रदेश की कुल आबादी का लगभग 14 प्रतिशत हिस्सा किसी न किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। आधुनिक जीवनशैली, अत्यधिक तनाव और अवसाद के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। हालांकि विशेषज्ञ निराश नहीं हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि समय पर इलाज व परामर्श मिलने पर अधिकांश मरीज ठीक हो जाते हैं। बुरी बात यह है कि बदनामी के भय से मानसिक रोगों को छुपाया जाता है। इससे मरीज की हालत और खराब हो जाती है।