6 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

अब मिनटों में पकड़ जाएगी ‘बिजली चोरी’, भोपाल में 5 हजार से ज्यादा ट्रांसफॉर्मरों में लगेंगे ऑटो कट इक्विपमेंट

Electricity Transformers: भोपाल में बिजली कंपनी 5,500 ट्रांसफॉर्मर पर ऑटो-कट सिस्टम लगाएगी, जिससे क्षमता से ज्यादा लोड आने पर ट्रांसफॉर्मर खुद बंद हो जाएगा और जलने से बचेगा।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Oct 06, 2026

बिजली की ओवरलोडिंग, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

बिजली की ओवरलोडिंग, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

Bhopal news: मध्यप्रदेश के भोपाल शहर मेंबिजली की ओवरलोडिंग से अपने ट्रांसफॉर्मर्स को बचाने के लिए कंपनी ने अब ऑटो कट का रास्ता अपनाया है। ट्रांसफार्मर पर तय क्षमता से थोड़ा भी ज्यादा भार आया तो वह खुद बंद हो जाएगा। इससे ट्रांसफार्मर तो जलने से बचेगा, हालांकि लोड बढ़ने और ट्रांसफार्मर बंद होने से ट्रिपिंग बढ़ने की आशंका जरूर है। जिसे अन्य तरीकों से ठीक किया जाएगा। बता दें कि शहर के 5,500 ट्रांसफॉर्मर में ऑटो कट इक्विपमेंट लगाने की तैयारी है। पुराने शहर के कुछ ट्रांसफार्मर में इसका परीक्षण किया, अब पूरे शहर में किया जाएगा।

बार-बार बत्ती गुल… यानी चोरी हो रही बिजली

इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा असर उन इलाकों में देखने को मिलेगा जहां बिजली चोरी होती है या स्वीकृत लोड से ज्यादा बिजली का अनधिकृत इस्तेमाल किया जाता है। जिन क्षेत्रों में चोरी की बिजली से एसी या भारी मोटरें चलाई जाती है, वहां क्षमता से अधिक लोड आते ही ऑटो कट सिस्टम पूरे ट्रांसफॉर्मर की बिजली बंद कर देगा। जिससे पता चल जाएगा कि कहां बिजली चोरी हो रही है। बिजली कंपनी का कहना है कि इस व्यवस्था से जहां एक ओर वैध उपभोक्ताओं को ट्रांसफॉर्मर जलने की लंबी परेशानी से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर बिजली चोरी पर भी लगाम लगेगी।

ऐसे समझें स्थिति

-जब क्षमता से अधिक बिजली का उपयोग होता है, तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर लगा वाइंडिंग तार अत्यधिक व गर्म हो जाता है और उसमें भरा तेल उबलने लगता है। जिससे इसके फटने का खतरा बढ़ जाता है।

-इसके चलते शॉर्ट सर्किट या ब्लास्ट हो जाता है और पूरा ट्रांसफॉर्मर जल जाता है। ट्रांसफॉर्मर जलने के बाद उसे बदलने में कंपनी को 24 से 48 घंटे का समय लगता है, जिससे पूरे मोहल्ले में लंबे समय तक अंधेरा छा जाता है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

-ऑटो कट से सप्लाई बंद होते ही ट्रांसफॉर्मर ओवरहीट होने से बच जाएगा और उसके जलने की संभावना खत्म हो जाएगी।

-गर्मी के पीक सीजन में तो प्रतिदिन 15 से 20 ट्रांसफॉर्मर खराब होने की स्थिति बनती थी. जिससे विद्युत कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान होता था।

पन्ना में मौत के कुएं से निकली नीलगाय, दो घंटे मशक्कत के बाद वन अमले ने दिया नया जीवन

ये भी पढ़ें
Nilgai Rescue

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2026 07:59 am

Published on:

06 Oct 2026 07:59 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अब मिनटों में पकड़ जाएगी ‘बिजली चोरी’, भोपाल में 5 हजार से ज्यादा ट्रांसफॉर्मरों में लगेंगे ऑटो कट इक्विपमेंट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में धार्मिक ढांचों की आड़ में सरकारी जमीनों पर कब्जा, जनप्रतिनिधियों से लेकर कलेक्टर तक ने साधी चुप्पी

government land encroachment through religious structures
भोपाल

अगर आपका बच्चा ‘चल-बोल’ नहीं पा रहा, तो हो सकता ‘सेरेब्रल पाल्सी’ का शिकार, जानें क्या है ये बीमारी

न्यूरोलॉजिकल बीमारी, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल

भोपाल में रिटायर्ड IAS हत्याकांड का राज खोलेगा ‘बिच्छू का टैटू’, मोबाइल से दूरी बनाकर भाग रहा आरोपी वरुण कुमार

Retired IAS Murder case update
भोपाल

MP में 40 हजार करोड़ की लागत से बनेंगे 4 कॉरिडोर, सड़क परिवहन मंत्रालय से मिली मंजूरी

mp road projects 40000 crore budget for four corridors
भोपाल

एमपी में नई हाउसिंग पॉलिसी तैयार, अब निजी निवेश से बसेंगी टाउनशिप, तैयार होगा लैंड बैंक

Residential Township प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.