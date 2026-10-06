6 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

एमपी में नई हाउसिंग पॉलिसी तैयार, अब निजी निवेश से बसेंगी टाउनशिप, तैयार होगा लैंड बैंक

Residential Township: मध्य प्रदेश सरकार नई हाउसिंग पॉलिसी तैयार कर रही है, जिसका मकसद प्लान्ड और पर्यावरण-अनुकूल टाउनशिप विकसित कर निजी निवेश बढ़ाना है।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Oct 06, 2026

Residential Township प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

Residential Township प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

MP News:मध्य प्रदेश में योजनाबद्ध और सुविधायुक्त आवासीय टाउनशिप विकसित करने के लिए सरकार नई हाउसिंग पॉलिसी तैयार कर रही है। इसका उद्देश्य हाउसिंग सेक्टर में निजी निवेश बढ़ाने के साथ पर्यावरण अनुकूल और प्लान्ड कॉलोनियां विकसित करना है। नगरीय विकास विभाग पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। इसे मुख्यमंत्री की मौजूदगी में 28 अक्टूबर को इंदौर में होने वाले अर्बन कॉन्क्लेव में लॉन्च करने की तैयारी है।

नई नीति में टाउनशिप विकसित करने वाले निवेशकों और कॉलोनाइजर्स को इंसेंटिव, कुछ छूट और नियमों में शिथिलता देने का प्रस्ताव है। सभी विकास कार्य पूरे करने वाले डेवलपर्स को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। अनुमतियों के लिए नोडल एजेंसी के जरिए सिंगल विंडो व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रीन और ओपन एरिया ज्यादा रखने पर अतिरिक्त एफएआर व एसटीपी, ईटीपी सीवेज कनेक्शन जैसी सुविधाओं में सहायता का प्रावधान भी होगा।

पड़ोसी राज्यों की नीति का भी अध्ययन

अधिकारी दूसरे राज्यों की हाउसिंग पॉलिसी का अध्ययन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 2025 में लागू नीति में अफोर्डेबल हाउसिंग, पुनर्विकास, सरकारी भूमि, किराये के मकान, वरिष्ठ नागरिक आवास और ग्रीन बिल्डिंग को शामिल किया है। प्रदेश में इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी लागू है। इसमें 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों में टाउनशिप के लिए न्यूनतम 10 हैक्टेयर जमीन जरूरी है। लैंड पुलिंग, सरकारी जमीन के 20% तक आवंटन और ग्रीन निर्माण पर एफएआर जैसे प्रावधान हैं। जिससे आगे चलकर लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

इन वर्गों के लिए टारगेट हाउसिंग

नीति में वरिष्ठ नागरिकों, वर्किंग वूमन, विद्यार्थियों, माइग्रेंट वर्कर्स और औद्योगिक कर्मचारियों के लिए टारगेट हाउसिंग विकसित करने पर जोर रहेगा। इन टाउनशिप में संबंधित वर्ग की जरूरत के मुताबिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। वहीं निवेशकों की जरूरत को पूरा करने के लिए सरकारी खाली जमीन का लैंड बैंक तैयार किया जाएगा। मांग आने पर बाजार मूल्य पर जमीन उपलब्ध कराने की योजना है।

’28 साल सेवा के बाद पात्रता पर सवाल क्यों?’ शिक्षक TET विवाद पर उमंग सिंघार ने उठाए सवाल

ये भी पढ़ें
TET Exam

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2026 07:23 am

Published on:

06 Oct 2026 07:23 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में नई हाउसिंग पॉलिसी तैयार, अब निजी निवेश से बसेंगी टाउनशिप, तैयार होगा लैंड बैंक

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में 40 हजार करोड़ की लागत बनेंगे 4 कॉरिडोर, सड़क परिवहन मंत्रालय से मिली मंजूरी

mp road projects 40000 crore budget for four corridors
भोपाल

’28 साल सेवा के बाद पात्रता पर सवाल क्यों?’ शिक्षक TET विवाद पर उमंग सिंघार ने उठाए सवाल

TET Exam
भोपाल

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर जीतू पटवारी बयान, ‘ये बात सार्वजनिक रिकॉर्ड में है’

Jitu Patwari Statement
भोपाल

“8.50 लाख किमी रोड बनाई, हर गांव तक पहुंचाएंगे पक्की सड़क”, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान

Union Minister Shivraj singh
भोपाल

एमपी के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए खुशखबरी, त्योहारों पर नहीं हटेंगी फुटपाथ की दुकानें

street vendors
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.