Bhopal RTO Officer Murder: मीनाक्षी हत्याकांड का राज गहराया, प्रेमी पवन का भाई बोला- ‘छिपे हैं कई सारे राज’

Bhopal RTO Officer Murder:एमपी में भोपाल के खजूरी सड़क थाना क्षेत्र की पर्ल कॉलोनी में आरटीओ इंस्पेक्टर मीनाक्षी गोखले (36) की हत्या के मामले में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, कहानी की कई परतें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि मीनाक्षी परिवार में चार बहनों के बीच लाड़ली बेटी थीं। उनके पिता नंद राम गोखले इंदौर में पदस्थ रहे और कलेक्टर कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं। परिवार के लिए बेटी की इस तरह से हुई मौत ने पूरे घर को झकझोर दिया है। पवन के भाई विनय ने बताया कि पवन ने घर में शादी की बात जरूर बताई थी, लेकिन मीनाक्षी का नाम कभी नहीं लिया था।