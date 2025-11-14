भोपाल में एक साथ CMRS और EIB की टीम, कब दौड़ेगी मेट्रो…?

कमिश्नर मेट्रो रेल सेटी की टीम शुक्रवार को सभी आठ स्टेशनों की जांच करेगी। पहले दिन बैठक, प्रजेंटेशन व कुछ निरीक्षण हुआ। कल एस से लेकर सुभाष स्टेशन की जांच होगी। अधूरे काम पर अफसरों को जवाब देना होगा। एस से डीआरएम तक स्टेशनों पर सामान खुले में है। सेंटिंग निकली हुई है। एंट्री-एग्जिट तैयार नहीं है। इसपर मेट्रो रेल कारपोरेशन के अफसर अपना पक्ष रख रहे हैं। यूरोपियन बैंक की टीम भी इस पर सवाल करेगी। अधूरे कामों को लेकर सीएमआरएस व यूरोपियन बैंक अफसरों को क्या कहना है? कैसे जवाब देना है। कारपोरेशन ने अपने अफसरों व कर्मचारियों को बकायदा ट्रेनिंग दी है।