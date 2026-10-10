पूर्व सीएम कमलनाथ का चैलेंज, ‘हिम्मत है तो 27% OBC आरक्षण बहाल करके दिखाए सरकार’

पूर्व सीएम कमलनाथ ने भाजपा नेताओं के उन बयानों पर आपत्ति जताई, जिनमें कांग्रेस सरकार पर जल्दबाजी में आरक्षण लागू करने का आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि, इस तरह के बयान अदालत के आदेश की गलत व्याख्या करने वाले और भ्रम फैलाने वाले हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि, अगर भाजपा सरकार ने पिछले 6 साल में ओबीसी आरक्षण के संरक्षण के लिए प्रभावी प्रयास किए तो उसके नेता कांग्रेस के फैसले पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? कमलनाथ ने आरोप लगाया कि, भाजपा सरकारों ने ओबीसी वर्ग की जनसंख्या से जुड़े सही आंकड़े न्यायालय के सामने गंभीरता से रखे ही नहीं। आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की कथनी और करनी में अंतर दिखाई देता है।