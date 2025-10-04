बेंगलुरु, हैदराबाद की आईटी कंपनियों में काम कर रहीं छोटे से शहर की 125 से ज्यादा लड़कियां

More than 125 girls from Betul working in IT companies
Betul- मध्यप्रदेश के एक छोटे से शहर बैतूल की एक बेटी ने राष्ट्रीय स्तर पर कौशल विकास का परचम लहराया है। यहां की सरकारी एकलव्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) की इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की प्रशिक्षार्थी त्रिशा तावड़े आल इंडिया सेंट्रल ज़ोन टू ईयर ट्रेड में टॉप रही है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की राष्ट्रीय मेरिट लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उसे नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया है। भारत सरकार के कौशल एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा 4 अक्टूबर को आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने आईटीआई प्रशिक्षार्थी तावड़े को सम्मानित किया। त्रिशा की तरह बैतूल की अन्य अनेक लड़कियां भी अपने हुनर से देशभर में पहचानी जा रहीं हैं। यहां की 100 से ज्यादा लड़कियां बेंगलुरु, हैदराबाद और अन्य शहरों की आईटी कंपनियों में अहम दायित्व निभा रहीं हैं।
प्रदेश की सभी 280 सरकारी आईटीआई में आज कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया। इस अवसर पर आईटीआई स्तर पर सभी ट्रेड्स के टॉपर प्रशिक्षार्थियों को सम्मानित किया गया।
बैतूल की शासकीय एकलव्य महिला आईटीआई की इलेक्ट्रीशियन ट्रेड छात्रा त्रिशा तावड़े ने 1200 में से 1187 अंक प्राप्त कर सेंट्रल जोन में प्रथम स्थान हासिल किया। राष्ट्रीय मेरिट सूची में मध्यप्रदेश की एकमात्र प्रशिक्षणार्थी के रूप में उनका नाम दर्ज हुआ। बैतूल के भड़ूस गांव की त्रिशा तावड़े के पिता अजय तावड़े बस ड्राइवर हैं और मां सुशीला सामान्य गृहणी हैं।
महिला आईटीआई बैतूल में छात्राओं की उन्नति और कौशल प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। प्राचार्य ने बताया कि यहां कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल, इंग्लिश स्पीकिंग प्रशिक्षण सहित हार्टफुलनेस ध्यान, व्यक्तित्व विकास शिविर और हेल्थ क्लब गतिविधियों में योग व कराटे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र 2024-25 में मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर ट्रेड में छात्र अरविंद कुमरे ने पुरुष वर्ग और छात्रा निकिता तायवड़े ने महिला वर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया।
आईटीआई बैतूल की छात्राओं को न केवल प्रदेश में बल्कि देश-विदेश में रोजगार पाने के अवसर मिल रहे हैं। यही कारण है कि यहां की करीब 125 छात्राएं देशभर की आईटी कंपनियों में अहम पदों पर कार्यरत हैं। पिछले साल 85 से अधिक छात्राएं बेंगलुरु, हैदराबाद और भोपाल की कंपनियों में नौकरी के लिए चयनित हुईं। इस साल भी 45 छात्राएं टाटा इलेक्ट्रॉनिक होसुर तमिलनाडु और 9 छात्राएं प्रतिभा सिंटेक्स पीथमपुर जा चुकी हैं।
खास बात यह है कि त्रिशा तावड़े की बड़ी बहन एकता तावड़े भी आईटीआई बैतूल की टॉपर रह चुकी हैं। वर्तमान में वे रेलवे में एप्रेंटिस के रूप में कार्यरत हैं।
मध्यप्रदेश के अन्य 9 प्रशिक्षार्थियों ने भी ऑल इंडिया ट्रेड टॉपर के रूप में प्रदेश का नाम रोशन किया। इनमें चंचल सेवारिक कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, भोपाल, पूजा जाटव ड्रोन तकनीशियन, जबलपुर, श्याम महेश्वरी फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, उज्जैन, अमन गजभिये मेसन, बालाघाट, श्रुति विश्वकर्मा मैकेनिक, ट्रैक्टर, जबलपुर, अरविंद कुमरे मैकेनिक कम्प्यूटर हार्डवेयर, बैतूल, निकिता तायवड़े मैकेनिक कम्प्यूटर हार्डवेयर, बैतूल, अभिजीत सिंह सिसोदिया मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट टेक्नीशियन, भोपाल और शिवम यादव स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, खंडवा शामिल हैं।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग