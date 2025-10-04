बेंगलुरु, हैदराबाद की आईटी कंपनियों में काम कर रहीं छोटे से शहर की 125 से ज्यादा लड़कियां

Betul- मध्यप्रदेश के एक छोटे से शहर बैतूल की एक बेटी ने राष्ट्रीय स्तर पर कौशल विकास का परचम लहराया है। यहां की सरकारी एकलव्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) की इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की प्रशिक्षार्थी त्रिशा तावड़े आल इंडिया सेंट्रल ज़ोन टू ईयर ट्रेड में टॉप रही है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की राष्ट्रीय मेरिट लिस्‍ट में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उसे नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया है। भारत सरकार के कौशल एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा 4 अक्टूबर को आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने आईटीआई प्रशिक्षार्थी तावड़े को सम्मानित किया। त्रिशा की तरह बैतूल की अन्य अनेक लड़कियां भी अपने हुनर से देशभर में पहचानी जा रहीं हैं। यहां की 100 से ज्यादा लड़कियां बेंगलुरु, हैदराबाद और अन्य शहरों की आईटी कंपनियों में अहम दायित्व निभा रहीं हैं।