एमपी के वरिष्ठ मंत्री के घर पहुंचे नरोत्तम मिश्रा, फिर बढ़ाई सियासी हलचल

Narottam Mishra : दतिया उपचुनाव के बाद से ही प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सुर्खियों में बने हुए हैं। वे लगातार सक्रिय भी हैं। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी संगठन और सत्ता के वरिष्ठ नेताओं से लगातार मुलाकातें भी करते रहते हैं। संगठन नेताओं और मंत्रियों से उनकी भेंट से सियासी गलियारों में खासी हलचल मच जाती है। राजनैतिक अटकलें तेज हो जाती हैं। इसी तारतम्य में वे मंगलवार को प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री करणसिंह वर्मा के घर पहुंचे। नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी।