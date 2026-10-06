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यूपी, बिहार में मतपेटियां लूटी जाती थीं, दूसरों के वोट डलते थे, शिवराज सिंह चौहान का बड़ा हमला

Shivraj Singh Chauhan : शिवराज सिंह चौहान ने बेलेट पेपर पर कांग्रेस को घेरा, 80-90 के दशक में बिहार और यूपी में मतपेटियां लूटने का किया जिक्र
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भोपाल

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deepak deewan

Oct 06, 2026

शिवराज सिंह चौहान

शिवराज सिंह चौहान Image X @ChouhanShivraj

Shivraj Singh Chauhan : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एसआइआर पर अब चौतरफा घिरे नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की है। विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की भी मांग की है। इस मुद्दे पर अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी दलों पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग को हास्यास्पद बताया। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को घेरते हुए कहा कि जब 80-90 के दशक में बिहार और यूपी में मतपेटियां लूटी जाती थीं, दूसरों के नाम पर वोट पड़ते थे, क्या उसी दौर को वापस लाना चाहते हैं? उन्होंने विपक्षा दलों की मांगों को सिरे से खारिज कर दिया।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी दलों को लोकतंत्र की चिंता नहीं है। इन्हें हार की खीज है। उन्होंने कांग्रेस सहित विरोधी दलों पर जनादेश का अपमान करने का भी आरोप लगाया है।

न मशीन चलेगी, न मतदाता सूची की सफ़ाई

विपक्षी दलों के मार्च पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसते सोशल मीडिया पर लिखा: सोचिए 19 दल, 3 किलोमीटर का मार्च, और माँग क्या? कि देश को बैलेट पेपर के ज़माने में वापस ले चलो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घेरा। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा:

खड़गे जी की तीन 'नॉन-नेगोशिएबल' माँगें, जरा आप सुनिए…

"ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, SIR को रद्द करना और बैलट पेपर पर चुनाव कराना।"

मतलब वही दौर, जब 80-90 के दशक में बिहार और यूपी में मतपेटियाँ लूटी जाती थीं, दूसरों के नाम पर वोट पड़ते थे। उसी दौर को वापस लाना है?

फ़र्ज़ी वोट रोकने के लिए चुनाव व्यवस्था में लगातार सुधार

चुनाव आयोग द्वारा फ़र्ज़ी वोट रोकने के लिए चुनाव व्यवस्था में लगातार सुधार की शिवराज​ सिंह चौहान ने प्रशंसा की। उन्होंने EVM से चुनाव की वकालत करते हुए कहा कि इसने बूथ लूट पर लगाम लगाई और फ़ोटो वोटर आईडी व सूची की जांच ने फ़र्ज़ी मतदाताओं पर रोका।

S.I.R. को भी शिवराज सिंह चौहान सुधार की इसी कड़ी का हिस्सा बताया। उन्होंने साफ कहा कि इससे मृत, डुप्लिकेट और जगह छोड़ चुके नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान सवाल किया कि जब मतदाता सूची ही साफ़ नहीं होगी, तो साफ़ चुनाव कैसे होगा? विपक्षी दलों की SIR रद्द करने की मांग के औचित्य पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कि इसका मतलब क्या है, गड़बड़ सूची पर ही चुनाव होते रहें?

कांग्रेस का दोहरा रवैया

कांग्रेस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा: तेलंगाना, हिमाचल और झारखंड में सरकारें बनीं। जीतें तो जनादेश, हारें तो मशीन और सूची में खोट? यह दोहरा रवैया नहीं तो क्या है?

जनादेश का सम्मान कीजिए

विपक्षी दलों और कांग्रेस से केंद्रीय मंत्री शिवराज​ सिंह चौहान ने जनादेश का सम्मान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि
सुधार का रास्ता आगे जाता है, पीछे नहीं। जनादेश का सम्मान कीजिए, सुधार का विरोध नहीं।

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Updated on:

06 Oct 2026 11:45 am

Published on:

06 Oct 2026 11:16 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / यूपी, बिहार में मतपेटियां लूटी जाती थीं, दूसरों के वोट डलते थे, शिवराज सिंह चौहान का बड़ा हमला

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