1981 में आई अमिताभ की वो फिल्म जो एक साथ 27 थियेटर्स में रिलीज हुई थी और सारे शोज थे हॉउसफुल

'तीन हफ्ते बाद, एक और बेहतरीन फिल्म रिलीज हुई जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक देहाती लड़के की भूमिका निभाई, जिसे उनके सबसे अच्छे दोस्त, अमजद ख़ान, ने पाला-पोसा था। एच.ए. नाडियाडवाला की 'याराना' 23 अक्टूबर 1981 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। यह निर्देशक राकेश कुमार की अमिताभ के साथ चौथी सफल फिल्म थी। सिर्फ बंबई सर्किट में ही, इस फिल्म के 27 सिनेमाघरों में सभी 28 शो 'हाउसफुल' हुए, और वो भी एडवांस में! दूसरे हफ्ते में फिल्म ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया, बंबई के सभी 22 सिनेमाघरों में 100 प्रतिशत कमाई की! इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि फिल्म को मेगा हिट घोषित कर दिया गया।'