1981 में आई अमिताभ की वो फिल्म जो एक साथ 27 थियेटर्स में रिलीज हुई थी और सारे शोज थे हॉउसफुल

Amitabh Bachchan Film Yaarana: साल 1981 में अमिताभ बच्चन की 4 फिल्में रिलीज हुईं थीं जिन्होंने कमाई के मामले में रिकॉर्ड्स तोड़ डाले थे। ये फिल्म मुंबई के 27 थियेटर्स में 28 शोज के साथ रिलीज हुई थी और सारे शोज भी हाउसफुल रहे थे। और फिल्म ने रिलीज के दूसरे हफ्ते सौ प्रतिशत कमाई की थी। आइये जानते हैं कौन सी थी ये फिल्म।

मुंबई

image

Rashi Sharma

Nov 01, 2025

Amitabh Bachchan's blockbuster film Yaarana

1981 में अमिताभ बच्चन की फिल्म याराना सुपरहिट साबित हुई थी. (फोटो सोर्स: X अकाउंट @ashoksingh68)

Amitabh Bachchan Film Yaarana: 1981 में एक फिल्म आई थी 'याराना', जो दो दोस्तों की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म ने दोस्ती की एक मिसाल कायम की थी। फिल्म का एक सुपरहिट गाना 'तेरे जैसा यार कहां…' इस गाने की लाइंस आज भी दोस्तों के दिलों को छूती है। सोशल मीडिया पर फिल्म के ये गाना उतना ही हिट है जितनी साल 1981 में ये फिल्म हिट हुई थी। अमिताभ बच्चन और अमजद खान ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी।

फिल्म की कहानी में दोस्त थे जिनका नाम किशन और बिशन था। दोनों दोस्त बचपन में तो गांव में साथ रहते हैं, लेकिन बड़े होने पर बिशन पढ़ने के लिए गांव छोड़कर शहर चला जाता है। और शहर में एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है. सालों की दूरियों के बाद भी दोनों की दोस्ती फीकी नहीं पड़ती है। बिशन अपने दोस्त को बड़ा सिंगर बनाने के लिए गांव से शहर लेकर आता है। इनकी ये कहानी इतनी भावुक और दिल छू लेने वाली थी कि दौर कोई भी हो आंसू आ ही जाते हैं।

बंबई के 27 सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज हुई थी याराना

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर एक अकाउंट ने याराना फिल्म से जुडी कुछ फोटोज शेयर कीं, जिनमें से एक फोटो में लिखा था,

'तीन हफ्ते बाद, एक और बेहतरीन फिल्म रिलीज हुई जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक देहाती लड़के की भूमिका निभाई, जिसे उनके सबसे अच्छे दोस्त, अमजद ख़ान, ने पाला-पोसा था। एच.ए. नाडियाडवाला की 'याराना' 23 अक्टूबर 1981 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। यह निर्देशक राकेश कुमार की अमिताभ के साथ चौथी सफल फिल्म थी। सिर्फ बंबई सर्किट में ही, इस फिल्म के 27 सिनेमाघरों में सभी 28 शो 'हाउसफुल' हुए, और वो भी एडवांस में! दूसरे हफ्ते में फिल्म ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया, बंबई के सभी 22 सिनेमाघरों में 100 प्रतिशत कमाई की! इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि फिल्म को मेगा हिट घोषित कर दिया गया।'

याराना फिल्म का म्यूजिक एल्बम (Yaarana Film Music Album)

फिल्म के गानों की बात की जाए तो 'तेरे जैसा यार', 'भोले ओ भोले', 'बिशन चाचा कुछ गाओ', 'छू कर मेरे मन को' और 'सारा जमाना' आज भी सुपर-डुपर हिट हैं। फिल्म के गाने दिग्गज गायक किशोर कुमार और मोहम्मद रफी ने गाए थे। इन्हें लिखा 'अनजान' ने था और म्यूजिक 'राकेश रोशन' का था।

फिल्म की स्टार कास्ट

आपको बता दें, फिल्म में अमिताभ बच्चन और अमजद खान के अलावा तनुजा, नीतू सिंह, कादर खान, रंजीत, जीवन, ललिता पवार और अरुणा ईरानी जैसे कलाकार थे। दिग्गज कलाकारों से सजी इस फिल्म को 44 साल हो चुके हैं।

इसी साल में रिलीज हुई थीं अमिताभ बच्चन की ये 3 फिल्में

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, साल 1981 में अमिताभ बच्चन की 3 और फिल्में रिलीज हुईं थीं। इनके नाम लावारिस, नसीब, और कालिया हैं। याराना समेत चारों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया था। ये फिल्में उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप फिल्में थीं।

Happy Birthday Aishwarya Rai Bachchan

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 1981 में आई अमिताभ की वो फिल्म जो एक साथ 27 थियेटर्स में रिलीज हुई थी और सारे शोज थे हॉउसफुल

