अमिताभ बच्चन नहीं, इस हैंडसम एक्टर को चाहती थीं जया बच्चन, ‘Greek God’ ‘दिया था नाम

Jaya Bachchan's First Choice: अभिनेत्री जया बच्चन भले ही आजकल अपने गुस्से के चलते सुर्खियों में बनी रहती हैं। मगर 70 के दशक में वो एक बबली और चुलबुली एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती थीं। हालांकि, उन्होंने कई फिल्मों में गंभीर किरदार भी निभाए जिनमें ‘शोले’, ‘अनामिका’ और ‘अभिमान’ जैसी फिल्में शामिल हैं। जया बच्चन ने 1963 में सत्यजीत रे की फिल्म ‘महानगर’ से अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी, तब वो महज 15 साल की थीं। इसके बाद, 1971 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म ‘गुड्डी’ से उन्होंने बड़े पर्दे पर अभिनेत्री के तौर पर दस्तक दी। इस फिल्म में उनके साथ जिस दिग्गज अभिनेता ने काम किया था, वो जया बच्चन की पहली पसंद थे और वो उन्हें ‘ग्रीक गॉड’ कहती थीं।